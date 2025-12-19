تفكيك شبكة تجار مخدرات دولية قبل دخولها العراق

وقال المصدر، لـ ، ان " في نفذت عملية نوعية داخل إحدى دول الجوار، بعد توجيهات وموافقات من المحكمة المختصة، أسفرت عن إحكام القبض على عدد من التجار الدوليين الخطيرين جداً".وأشار المصدر إلى أنه "تم ضبط 33 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون المخدرة بحوزتهم، وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على الشبكة بالكامل قبل دخولها الحدود العراقية".