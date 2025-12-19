عرس في البصرة يتحول إلى مأساة.. مقتل شاب بالخطأ والعريس رهن الاعتقال

تحول حفل حنة في قضاء بمحافظة إلى مأساة، بعد مقتل شاب بالخطأ خلال إطلاق نار داخل الاحتفال.

وأفاد مصدر أمني، بأن "القوات الأمنية اعتقلت العريس ووالده بالإضافة إلى مطرب الحفل".



وأشار المصدر، إلى أن "جثة الشخص المقتول نقلت الى الطب العدلي".

