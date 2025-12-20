الصفحة الرئيسية
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
كلب سائب يباغت عجلة ويقلبها في البصرة.. السائق نجا بحزام الأمان وتوفي الراكب
أمن
2025-12-20 | 02:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
628 شوهد
السومرية
نيوز-امن
لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، بحادث مروري حيث انقلبت عجلة بعد ان باغتها كلب سائب في الطريق بين
سفوان
وام قصر بالبصرة، حيث نجا السائق لارتدائه حزام الأمان وتوفي الراكب بجانبه.
وقالت
مديرية المرور
في
محافظة البصرة
ببيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الساعة 7:30 صباحاً من هذا اليوم السبت 20 / 12 / 2025 حصل حادث اصطدام بين طريق
سفوان
وام قصر بسبب تفاجئ سائق لعجلة نوع
تويوتا كراون
بعبور (كلب سائب)".
وأضافت ان "السائق حاول التخلص منه قبل اصطدامه به وادى الحادث الى انحراف المركبة وعدم السيطرة عليها واصطدامها وانقلابها، مما ادى الى وفاة الراكب في الحال ونجاة السائق نتيجة ارتداءه حزام الأمان ".
وتابعت: "لذا نرجو من كافة الأخوة مستخدمي الطريق وخاصة الطرق الخارجية ارتداء حزام الأمان للسائق والراكب والتأني والالتزام بالسرعة المقررة والانتباه من مفاجآت الطريق".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
