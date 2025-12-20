كلب سائب يباغت عجلة ويقلبها في البصرة.. السائق نجا بحزام الأمان وتوفي الراكب

وقالت في ببيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الساعة 7:30 صباحاً من هذا اليوم السبت 20 / 12 / 2025 حصل حادث اصطدام بين طريق وام قصر بسبب تفاجئ سائق لعجلة نوع بعبور (كلب سائب)".وأضافت ان "السائق حاول التخلص منه قبل اصطدامه به وادى الحادث الى انحراف المركبة وعدم السيطرة عليها واصطدامها وانقلابها، مما ادى الى وفاة الراكب في الحال ونجاة السائق نتيجة ارتداءه حزام الأمان ".وتابعت: "لذا نرجو من كافة الأخوة مستخدمي الطريق وخاصة الطرق الخارجية ارتداء حزام الأمان للسائق والراكب والتأني والالتزام بالسرعة المقررة والانتباه من مفاجآت الطريق".