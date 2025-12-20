شرطة النجف تعتقل أحد الفارين من سجن الأحداث في بغداد (صورة)

وقالت الأشرف في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذًا لتوجيهات قائد شرطة الأشرف، اللواء ذياب الفتلاوي، تمكنت مفارز قسم شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة محافظة الأشرف من إلقاء القبض على أحد المتهمين الفارين من سجن الأحداث في ".وأضافت القيادة، أن "عملية القبض جاءت بعد جهد ميداني ومتابعة دقيقة، حيث تم رصد المتهم ضمن قاطع المسؤولية، وإلقاء القبض عليه أصوليًا" .وتابعت القيادة، أن "المتهم سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".