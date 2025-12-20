الاستخبارات تحبط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى كركوك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "توجيهات صدرت من مدير الاستخبارات العسكرية أكدت على ملاحقة شبكات التهريب والفساد التي تستهدف ثروات البلاد الاقتصادية والحفاظ على المال العام وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني والقضاء على ظاهرة التهريب وإنعاش الاقتصاد العراقي".وأضافت المديرية، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية من مدير والأمن في فرقة المشاة الالية الثامنة، تمكنت من إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى ".وتابعت المديرية، "حيث تم القبض على العجلة وسائقها وتم تسليمهما مع المواد إلى جهات الاختصاص أصولياً".