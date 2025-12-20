وفاة موقوف داخل مستشفى بعد تدهور حالته الصحية في أحد سجون الرصافة

وأوضح المصدر لـ" "، أن المتوفى كان موقوفاً على ذمة قضية "قتل"، مشيراً إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادثة للوقوف على ملابسات الوفاة وتحديد أسبابها بدقة.وأكد المصدر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ومتابعة نتائج التحقيق للكشف عن مسببات تدهور الحالة الصحية للموقوف، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسة الإصلاحية.