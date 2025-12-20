وقال المصدر لـ ، إن "المجني عليه منتسب في "، لافتاً إلى أن "الجناة وقبل ارتكاب جريمتهم اقدموا على وضع قطع قماش على المعرض".وأضاف، انه "بعد تنفيذ الجريمة أقدم القتلى على سرقة جهاز الـDVR في محاولة لإخفاء ملامح الجريمة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باغتيال شخص داخل معارض بيع وشراء السيارات في منطقة بالعاصمة .وقال المصدر، لـ نيوز، إن “مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مدنية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخص داخل أحد معارض السيارات في منطقة البياع، ما أسفر عن مقتله في الحال”.وأشار المصدر إلى، أن “قوة أمنية وصلت المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته”، مشيرا الى أن “القوة لم تغلق بقية المعارض”.