https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550705-639018394525380323.jpg
"جريمة معارض البياع".. المقتول منتسب بـ"الحشد" والقتلى سرقوا الـ DVR
أمن
2025-12-20 | 09:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,275 شوهد
كشف مصدر أمني، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن مقتل شخص في معارض بيع وشراء السيارات بمنطقة
البياع
في العاصمة
بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، إن "المجني عليه منتسب في
هيئة الحشد الشعبي
"، لافتاً إلى أن "الجناة وقبل ارتكاب جريمتهم اقدموا على وضع قطع قماش على
كاميرات
المعرض".
وأضاف، انه "بعد تنفيذ الجريمة أقدم القتلى على سرقة جهاز الـDVR في محاولة لإخفاء ملامح الجريمة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، باغتيال شخص داخل معارض بيع وشراء السيارات في منطقة
البياع
بالعاصمة
بغداد
.
وقال المصدر، لـ
السومرية
نيوز، إن “مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مدنية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه شخص داخل أحد معارض السيارات في منطقة البياع، ما أسفر عن مقتله في الحال”.
وأشار المصدر إلى، أن “قوة أمنية وصلت المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته”، مشيرا الى أن “القوة لم تغلق بقية المعارض”.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
معارض
البياع
هيئة الحشد الشعبي
السومرية نيوز
الحشد الشعبي
سومرية نيوز
هيئة الحشد
السومرية
كاميرات
