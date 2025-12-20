الداخلية تعلن توقيف 15 حارساً بعد هروب محكومين

وذكر بيان للوزارة، انه "بعد حادثة هروب اثنين من المحكومين من سجن الأحداث في ، وبتوجيه من معالي ، تم تشكيل لجنة تحقيقية في مديرية استخبارات ، وبإشراف مباشر من ، وبالتنسيق مع ووزارة العدل، للتحقيق في ملابسات حادث الهروب وكشف أسبابه".وأضاف البيان، "وقد أسفرت الإجراءات التحقيقية عن توقيف (15) متهماً من الحراس الإصلاحيين على ذمة التحقيق، بعد استحصال الموافقات الأصولية، للاشتباه بوجود تقصير أو إخلال بالواجبات الموكلة إليهم".وأكمل البيان، "في إطار المتابعة الميدانية والجهد الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض على المحكومين الهاربين، بالتنسيق المشترك مع شرطة الأشرف وشرطة ".وأكدت ، أن "اللجنة التحقيقية ما زالت مستمرة في أعمالها، بهدف التوصل إلى الكيفية التي تم بها الهروب، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتعزيز أمن المؤسسات الإصلاحية".