كشف حقيقة محاولة أشخاص عبور الحدود العراقية السورية

نفت ، السبت، محاولة أشخاص عبور الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري.

​

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أن هناك أشخاص من الجانب السوري حاولوا عبور الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي العراقي السوري".

وأضاف البيان "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء، نؤكد أن هذا المقطع الفيديو لم يكن على حدودنا وأنه لدولة جارة أخرى من خلال حجم الصبات الكونكريتية التي ظهرت في الفيديو".

وأكدت الوزارة أنه "لا يوجد أي عملية تسلل سُجلت لدينا، خاصة أن هناك إجراءات صارمة ورصينة تفرضها قيادة قوات الحدود والقطعات الأمنية الأخرى لحماية حدودنا من أي محاولة للتسلل".