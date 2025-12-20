العراق ينفي تلقيه رسالتي تحذير تخص ضربات عسكرية

نفى ، تلقي رسالتي تحذير تخص قرب تعرض البلاد لضربات عسكرية.

وقال الجهاز في بيان، "نشرت بتاريخ 20 كانون الأول 2025 تقريراً إدعى أن تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرض لضربات عسكرية".

وأضاف البيان "في الوقت الذي ننفي فيه صحة ما ورد في تقرير الصحيفة أعلاه جملة وتفصيلاً نؤكد أن الحكومة العراقية لم تتلقَ أية رسالة من هذا النوع".

ودعا جهاز المخابرات وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في التعاطي مع هكذا قضايا تمس للدولة العراقية".





