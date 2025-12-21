للمرة الثانية خلال أسبوع.. مصرع واصابة 3 اشخاص بسقوط عجلة من اعلى جسر الشعلة

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان "رجلا وامرأة توفيا، فيما أصيبت امرأة أخرى، اثر سقوط عجلة من اعلى الشعلة بسبب السرعة وفقدان السيطرة على المركبة".وأضاف انه "تم العثور على مبلغ قدره 7 ملايين دينار في مكان الحادث، وتم التعامل مع الحادثة وفق الاجراءات القانونية".ويوم الاثنين الماضي، لقي رجل خمسيني مصرعه بحادث مشابه عندما سقطت عجلته نوع من اعلى جسر الشعلة.ويقول سكان وأهالي الشعلة، ان الحوادث تتكرر بنفس الطريقة نتيجة عدم نصب سياج امني اثناء صيانة الجسر، فيما لا يعرف مصير الأموال المخصصة للسياج.