اعتقال 32 أجنبيا مخالفا لشروط الإقامة والعمل في الأنبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية، وبالتعاون مع في جميع قواطع العمليات وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية لقسم استخبارات وأمن فرقة المشاة العاشرة، تم نصب كمين محكم حيث أسفر عن إلقاء القبض على 32 أجنبي الجنسية مخالفين لشروط الإقامة والعمل بصورة غير قانونية في ".وأضافت المديرية، أن "المعتقلين تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".