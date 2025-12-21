شرطة البصرة تفند مزاعم اعتقال شبكة "دعارة وتبادل زوجات": انتبهوا.. الصورة تعود إلى "صفاقس"!

وذكر بيان للقيادة، "تنفي ، جملةً وتفصيلاً، ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مزعومة تتحدث عن إلقاء القبض على أشخاص بقضايا أخلاقية مزيفة ومختلقة، وتؤكد أن هذه المعلومات عارية عن ولا تمت للواقع بصلة".وأوضحت، أن "ما نُشر يأتي ضمن محاولات صفحات مغرضة تهدف إلى بث الشائعات وإثارة الرأي العام دون الاعتماد على مصادر رسمية أو معلومات دقيقة، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار الكاذبة".وأكدت القيادة، أن "الصفحة المغرضة استخدمت صورة وخبراً قديماً يعود إلى مدينة في الجمهورية التونسية، حيث تُظهر الصورة إيقاف عدد من الأشخاص داخل مركز أمني تونسي على خلفية قضية هناك، ولا علاقة لها بالعراق أو بمحافظة بأي شكل من الأشكال، في محاولة واضحة للتضليل الإعلامي".وشددت على أن "المصدر الوحيد للأخبار الأمنية هو الصفحات الرسمية المعتمدة، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق الصفحة وكل من يروّج أو يساهم في نشر الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن المجتمعي وتسيء إلى مؤسسات الدولة".وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم تحدثت عن اعتقال شبكة "دعارة تمارس البغاء وتبادل الزوجات" ضمن الحدود الإدارية لمدينة .