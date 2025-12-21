خلية الاعلام الأمني توضح مهمة القوات العراقية في عملية الانزال الجوي بسوريا

وقال رئيس الخلية الفريق في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "العملية الأمنية الأخيرة التي استهدفت هدفين مهمين داخل ، جاءت بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من خمسة أشهر"، مبيناً أن "الجهد الاستخباري لخلية استخدم كافة التقنيات الفنية والموارد البشرية للوصول إلى ساعة الصفر".وأضاف أن "الهدفين كانا مسؤولين عن تسهيل نقل العناصر الإرهابية والأسلحة من المخيمات في الأراضي السورية ومحاولة إدخالها إلى وهما بمثابة حلقة الوصل"، مشيراً إلى أن "العملية نُفذت بواسطة قوة محمولة جواً، تميزت بالدقة والسرعة في الاقتحام والمباغتة في عمق مناطق العدو، مما حال دون وقوع خسائر أو هروب المطلوبين".وأوضح معن، أن "هناك تنسيقاً عالياً جرى مع الجهات الأمنية السورية والتحالف الدولي من حيث تقاطع المعلومات"، مؤكداً أن "القوات الأمنية انتقلت من مرحلة إلى المبادأة والعمل الاستباقي لشل حركة الإرهاب في مكامنه".وأكدت خلية ، الخميس الماضي، القبض على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي بعملية لخلية الصقور داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع الجانب السوري ودعم .