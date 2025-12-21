ديالى.. مقتل مسؤول سابق على يد نجله

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل مدير الموارد المائية الاسبق في على يد نجله.

​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مدير الموارد المائية الاسبق في قتل، مساء اليوم، على يد نجله في قضاء شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أن "الجاني يعاني من امراض ومشاكل نفسية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.