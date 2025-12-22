"الضابط الروبوت".. أبو علي البصري: النقيب حسن "اخلاقي" ولعب دورا أساسيا بحماية الانتخابات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 35 طائرة أوكرانية فوق مناطقها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550824-639019803098638975.jpg
"الضابط الروبوت".. أبو علي البصري: النقيب حسن "اخلاقي" ولعب دورا أساسيا بحماية الانتخابات
أمن
2025-12-22 | 01:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
576 شوهد
السومرية
نيوز-امن
وصف رئيس جهاز الامن الوطني،
عبد الكريم
عبد فاضل (أبو علي البصري)، النقيب حسن "الضابط الروبوت" العامل في الجهاز، بأنه كان له دور أساسي في تأمين الانتخابات العراقية، فيما أشار الى ان النقيب حسن يتجنب غياب الأطر الأخلاقية التي لا تلتزم بها التطبيقات والمواقع العالمية.
وقال البصري إنه "روبوت آلي ونموذج ذكاء اصطناعي وطني، يمتلك القدرة على معالجة البيانات المعقدة، واتخاذ القرارات بشكل مستقل، من أجل تعزيز قدرات الجهاز في مواجهة التهديدات الرقمية وحماية المستخدمين"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأوضح أن "المشروع جاء ضمن خطة طموحة لضمان خصوصية أنشطة الجهاز والمستخدمين، إذ أشرف مهندسو قسم البرمجة والتقنيات على غالبية الأبحاث المتعلقة بالموقع، بعد حصولهم على تعليم عال داخل وخارج البلاد، وتأهيلهم للعمل على تطوير نموذج قادر على التواصل بلغة ذاتية التوليد".
وأضاف البصري، أن "النقيب حسن" تم تدريبه على نسخة عالية الأداء من أفضل أدوات الروبوتات والتفاعل مع المحتوى العربي بطلاقة، كما يمكنه تحليل المعلومات وتحويلها إلى توصيات عملية تساعد الجهاز على مواجهة أي تهديد سيبراني أو أمني بسرعة وكفاءة، مع تقديم نصائح وإرشادات لتعزيز وعي المستخدمين بثقافة الأمن السيبراني، والوقاية من الابتزاز الإلكتروني ومحاولات الاختراق.
وشدّد البصري على أن "الجهاز التزم بإطار أخلاقي صارم يحمي الخصوصية ويدافع عن
الأمن الوطني
"، مؤكدًا أن "غياب الأطر الأخلاقية في بعض المواقع والتطبيقات العالمية يمثل خطراً على خصوصية المجتمعات، ويؤثر في الهوية الدينية والاجتماعية والسياسية للأفراد، وهو ما حرص "النقيب حسن" على تجنبه بالكامل.
وكشف
رئيس الجهاز
عن خطط مستقبلية لتطوير "النقيب حسن" على مستوى الأنظمة العالمية المعروفة، بحيث يتحول من مجرد أداة لتحليل البيانات وإعداد النصوص والترجمة، إلى منصة متكاملة تستخدم أحدث التقنيات لدعم الابتكار، وزيادة كفاءة الأعمال، وتحسين الإنتاجية، ورفع جودة الأداء في مختلف مجالات العمل الرقمي والأمني.
وأوضح البصري، أن النقيب حسن لعب دوراً أساسياً في تأمين الانتخابات البرلمانية لعام 2025، من خلال ما أطلق عليه "ضابط الروبوت"، إذ يقوم هذا النظام بتحليل المعلومات الاستخبارية بشكل فوري، والتأكد من التعامل مع أي تهديد أو خرق أمني في الوقت المناسب، ما يضمن سرعة الاستجابة ودقة القرارات، ويعزز مصداقية العملية الانتخابية وحماية المجتمع من أي تدخلات أو تهديدات محتملة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"النقيب حسن".. الكشف عن "ضابط روبوت" قاد منظومة تأمين الانتخابات العراقية
00:47 | 2025-11-12
عمليات كربلاء تعقد مؤتمرا لمعالجة "السلبيات" في خطة حماية الانتخابات
03:46 | 2025-11-10
خطة برشلونة لتجهيز لامين يامال لخوض الكلاسيكو "أساسيا"
05:56 | 2025-10-08
نائب يتوقع "النتيجة الحتمية": الانتخابات "أنقذت الرواتب" لكن بشكل مؤقت
02:35 | 2025-10-06
الامن الوطني
النقيب حسن
ضابط روبوت
أبو علي البصري
السومرية نيوز
الأمن الوطني
رئيس الجهاز
سومرية نيوز
عبد الكريم
بات العراق
علي البصري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يتراجع مع إغلاق البورصات في بغداد
اقتصاد
27.37%
09:28 | 2025-12-20
الدولار يتراجع مع إغلاق البورصات في بغداد
09:28 | 2025-12-20
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وأربيل
اقتصاد
25.86%
08:28 | 2025-12-21
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وأربيل
08:28 | 2025-12-21
أربيل توجه مناشدة لابناء محافظات وسط وجنوب العراق
محليات
23.4%
10:19 | 2025-12-21
أربيل توجه مناشدة لابناء محافظات وسط وجنوب العراق
10:19 | 2025-12-21
فجر وصباح الغد.. تحذير عاجل للعراقيين
محليات
23.37%
08:55 | 2025-12-21
فجر وصباح الغد.. تحذير عاجل للعراقيين
08:55 | 2025-12-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
15:00 | 2025-12-22
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
15:00 | 2025-12-22
من الأخير
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
من الأخير
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-21
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
15:00 | 2025-12-22
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٣ | الموسم 8
15:00 | 2025-12-22
من الأخير
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
من الأخير
الكتـ ائب والنجـ باء ترفضان صك الدولة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-21
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
Live Talk
رحلة صانع محتوى من الرافدين إلى ماليزيا - Live Talk - الحلقة ١٨٥ | 2025
10:30 | 2025-12-21
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
الهوا الك
مواطن فقد الامان ببلده ويطالب باللجوء السياسي!- الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-19
اخترنا لك
الداخلية تضع الحوادث على "مشرحة الدراسة الاكاديمية".. حل تقني سيحمي الأرواح
04:32 | 2025-12-22
عمليات بغداد تعلن تفاصيل خطة تأمين ليلة رأس السنة
03:04 | 2025-12-22
ديالى.. مقتل مسؤول سابق على يد نجله
15:55 | 2025-12-21
خلية الاعلام الأمني توضح مهمة القوات العراقية في عملية الانزال الجوي بسوريا
12:24 | 2025-12-21
خلاف على أرض زراعية يخلف ضحيتين غربي العراق
09:31 | 2025-12-21
الداخلية: لن نسمح بوجود سلاح خارج اطار الدولة
08:50 | 2025-12-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.