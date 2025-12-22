عمليات بغداد تعلن تفاصيل خطة تأمين ليلة رأس السنة

وقال في تصريح للوكالة الرسمية، إن " وضعت خطة تنظيمية تنسيقية خاصة بتأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، والتي تتضمن نشر قوات في الأماكن الحيوية والمناطق التي تشهد تجمعات مع تأمين المتنزهات والأماكن العامة والساحات ومحيط الكنائس إضافة الى متابعة حركة المواطنين لمنع أي خرق".وأضاف التميمي، ان "أي مخالفات للقانون قد تحصل مثل الاعتداء والتحرش أو إطلاق العيارات والألعاب النارية بشكل مفرط، سيتم التعامل معها وفق القانون واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين"، موضحا ان "الخطة لا تتضمن أي قطوعات".وأكد التميمي، ان "الخطة تضمنت تفعيل الجهد الاستخباري من خلال زج الجهد الاستخباراتي في مناطق الاحتفال وخارجها لمراقبة الوضع الأمني".