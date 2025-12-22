الداخلية تضع الحوادث على "مشرحة الدراسة الاكاديمية".. حل تقني سيحمي الأرواح

وعلى هامش حضوره في الملتقى العلمي للحوادث المرورية، قال الشمري في حديث لوسائل الاعلام بينها ، ان "الملتقى العلمي يعد طفرة نوعية في تطوير السلامة المرورية بحضور باحثين وأساتذة ومدراء مرور المحافظات كافة"، مشيرا الى انه "طالبنا في المحافظات ان يطبقوا الخطوات والتوصيات التي خرج بها الملتقى في محافظاتهم والتوصل لاسباب الحوادث وكيفية معالجتها والحد منها".وبين ان "مدير المرور العامة استعرض الحوادث المرورية وتبين انها انخفضت مقارنة بالعام الماضي، لكن اكثر أسباب الحوادث هي السرعة العالية لسائقي المركبات".وأشار الى ان " تعاقدت مع احدى الشركات لتوريد رادارات حديثة وسيتم اكمال منظومة الإشارات الذكية والرادارات في لتخفيف السرعة وتقليل الحوادث"، خاتما حديثه بأن "جهود للحد من الحوادث المرورية ونأمل ان يكون العام القادم عام السلامة المرورية بشكل كامل".