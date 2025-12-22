ديالى.. الإطاحة بمتهم ضبط بحوزته "BKC وكلاشنكوفات وحاوية عتاد"

وذكر بيان للقيادة، انه "مفارز قسم شؤون السيطرات في سيطرة سرحة، تمكنت من خلال التفتيش الدقيق وبالاعتماد على معلومات استخبارية دقيقة، وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة اللواء الركن ، من إلقاء القبض على أحد المتهمين وبحوزته أسلحة غير مرخصة".وأسفر التفتيش، وفق البيان، عن ضبط "بندقية كلاشنكوف نصف أخمص عدد (6)، سلاحBKC عدد (1)، مسدس نوع طارق عدد (2)، مسدس نوع توكاريف عدد (1)، حاوية عتاد عدد (1)، ومسدس نوع كولمبي عدد (20)".وأشار البيان، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم أصولياً، وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المحافظة".