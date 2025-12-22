عملية امنية عراقية جديدة في سوريا

وقال المتحدث باسم لشؤون والمؤثرات العقلية التابعة للوزارة في مقطع فيديو تابعته ، ان "عملية نوعية عراقية اسفرت عن إلقاء القبض على أربع مطلوبين دوليين وضبط بحوزتهم 200,000 ألف حبة مخدرة نوع ".وأضاف "تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون مع الجمهورية العربية السورية".