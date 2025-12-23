استعادة عراقي تم اعتقاله بسوريا قبل شهر

ونقلت التقارير عن مصادر امنية، ان جهاز المخابرات تمكن من تحرير واطلاق سراح شخص عراقي يدعى فراس المهداوي سبق ان تم اعتقاله في في ريف دمشق وتحديدا صحنايا، واعادته الى .وبحسب مصادر فان المهداوي متزوج ويقيم في سوريا منذ 2005، ويعمل بالعقارات في سوريا، وتم اعتقاله في الماضي، وسبق ان خرجت والدته بمقطع فيديو تناشد بالتدخل واطلاق سراحه.