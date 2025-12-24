مجهول يضرم النار بدراجة نارية تعود لإعلامي في الأعظمية

وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز أن "حادث الحريق وقع بالقرب من دار الإعلامي ضمن ، ما أسفر عن احتراق الدراجة دون وقوع أي إصابات".وتابع أن " باشرت بالبحث عن الفاعل وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".