https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-551014-639021604489979726.jpeg
اغتيال غامض لأحد قادة جيش الأسد السابق في لبنان.. ما علاقة الجولاني؟
أمن
2025-12-24 | 03:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
508 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
عُثر ليل أمس على جثة أحد القادة الميدانيين السابقين الذي يدعى غسان النعسان المعروف بلقب "الطرماح" جثة في منطقة تلة أبو عضل الواقعة بين بلدتي
أدما
والصفرا، وهو منتمٍ إلى جماعة العميد السابق في جيش نظام الأسد، سهيل الحسن المعروف بـ"النمر"، والذي كان يُعرف بعلاقاته الوثيقة مع القوات الروسية.
ويعد الطرماح هو أحد القادة الميدانيين السابقين ضمن ما عُرف بـ“قوة الطراميح” التي عملت تحت مظلة الفرقة 25 في جيش نظام
بشار الأسد
بقيادة سهيل الحسن، وهو من سكان بلدة كفرياسين في قضاء كسروان، وبحسب المعلومات، فقد عُثر عليه مصابًا بعدة طلقات نارية بعد أن تم استدراجه من مكان إقامته قبل تصفيته في منطقة تلة أبو عضل.
وكان
رئيس حزب
التوحيد
العربي، وئام
وهاب
، أول من تحدّث عن عملية الاغتيال، حيث كتب على حسابه عبر منصة "إكس": "اغتيال غسان الطرماح في
أدما
ليلاً مؤشر خطير"، متسائلًا: "هل بدأ الجولاني يلعب بالأمن اللبناني؟ ننتظر جواب الأجهزة وإجراءاتها".
وأضاف: " أجهزة الجولاني تبدأ الإغتيالات في
لبنان
، لن نقبل باستباحة أحمد الشرع للأراضي
اللبنانية
عبر فرق الاغتيال والخطف، فالحوادث تتكرر والدولة اللبنانية ساكتة".
فيديو جديد يجمع لونا الشبل وبشار الأسد: ما علاقة بوتين بحديثهما
14:24 | 2025-12-07
الداخلية تنفي مقطعا صوتيا مفبركا منسوبا لأحد قادة شرطة بغداد
03:34 | 2025-10-01
قوات تحالف تأسيس تتمسك ببناء جيش مهني واحد خالٍ من التطرف في السودان
07:52 | 2025-11-24
اغتيال جديد.. "إسرائيل" تواصل استهداف قادة بحزب الله في لبنان
07:13 | 2025-10-31
لبنان
الاسد
دولي
اغتيالات
الدولة اللبنانية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
بشار الأسد
اللبنانية
السومرية
رئيس حزب
التوحيد
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
محليات
48.19%
09:46 | 2025-12-22
خبر سار يخص رواتب المتقاعدين
09:46 | 2025-12-22
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
محليات
28.63%
09:31 | 2025-12-22
العطل التي تنتظر العراقيين خلال الأيام القليلة المقبلة
09:31 | 2025-12-22
امطار ليلية في هذه المناطق من العراق
محليات
12.42%
10:14 | 2025-12-22
امطار ليلية في هذه المناطق من العراق
10:14 | 2025-12-22
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
محليات
10.76%
04:01 | 2025-12-23
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
04:01 | 2025-12-23
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-23
Live Talk
بين حق الإنسان ورفق الحيوان - Live Talk - الحلقة ١٨٧ | 2025
10:30 | 2025-12-23
Live Talk
بين حق الإنسان ورفق الحيوان - Live Talk - الحلقة ١٨٧ | 2025
10:30 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-24
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
52 دقيقة
النفايات… ليست مجرد قمامة! - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣١ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
من الأخير
الإطار تائه بين الســ.لاح والرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-23
Live Talk
بين حق الإنسان ورفق الحيوان - Live Talk - الحلقة ١٨٧ | 2025
10:30 | 2025-12-23
Live Talk
بين حق الإنسان ورفق الحيوان - Live Talk - الحلقة ١٨٧ | 2025
10:30 | 2025-12-23
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
عشرين
اقليم البصرة .. موسم المطالبات والاعتراضات - عشرين م٤ - الحلقة ٤٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
رحال
بابل... بين القصور الملكية وتاريخ العشائر- رحال م٦ - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-20
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
القبض على 20 متهما بالحرق العشوائي في العاصمة بغداد
05:49 | 2025-12-24
الاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية وتعتقل منفذها في نينوى
04:24 | 2025-12-24
مجهول يضرم النار بدراجة نارية تعود لإعلامي في الأعظمية
02:44 | 2025-12-24
اعتقال مفوضين في الشرطة مخمورين ويطلقون النار في الهواء غربي بغداد
02:40 | 2025-12-24
استعادة عراقي تم اعتقاله بسوريا قبل شهر
04:50 | 2025-12-23
القبض على 15 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد
03:55 | 2025-12-23
