اغتيال غامض لأحد قادة جيش الأسد السابق في لبنان.. ما علاقة الجولاني؟

ويعد الطرماح هو أحد القادة الميدانيين السابقين ضمن ما عُرف بـ“قوة الطراميح” التي عملت تحت مظلة الفرقة 25 في جيش نظام بقيادة سهيل الحسن، وهو من سكان بلدة كفرياسين في قضاء كسروان، وبحسب المعلومات، فقد عُثر عليه مصابًا بعدة طلقات نارية بعد أن تم استدراجه من مكان إقامته قبل تصفيته في منطقة تلة أبو عضل.وكان العربي، وئام ، أول من تحدّث عن عملية الاغتيال، حيث كتب على حسابه عبر منصة "إكس": "اغتيال غسان الطرماح في ليلاً مؤشر خطير"، متسائلًا: "هل بدأ الجولاني يلعب بالأمن اللبناني؟ ننتظر جواب الأجهزة وإجراءاتها".وأضاف: " أجهزة الجولاني تبدأ الإغتيالات في ، لن نقبل باستباحة أحمد الشرع للأراضي عبر فرق الاغتيال والخطف، فالحوادث تتكرر والدولة اللبنانية ساكتة".