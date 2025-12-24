القبض على 20 متهما بالحرق العشوائي في العاصمة بغداد

وذكرت العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت قوة امنية من القاء القبض على (20) متهماً "بالحرق العشوائي ضمن منطقة الطمر الصحي" خارج الضوابط مما ينتج عنه إنبعاث الغازات والروائح وتتسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين في منطقة "النهروان".وتابعت، ان "الإجراءات تتخذها قيادة العمليات بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل في عموم مناطق العاصمة".