القبض على إرهابي كان يروم استهداف زيارة الإمامين العسكريين

وقال رئيس أركان قيادة عمليات سرايا السلام، ابو حوراء في مؤتمر صحافي، انه "بناءً على المتابعة والمراقبة الاستخبارية، تمكنت سرايا السلام من القبض على احد العناصر الإرهابية بعد رصده ومتابعته لاكثر من عام".وبين، ان "عملية القبض جاءت ضمن عملية استباقية ناجحة بإحدى مناطق قضاء ، استنادا لمذكرة قبض قضائية أصولية وبالتنسيق مع خلية ".وأضاف، "تشير المعلومات الاستخبارية الى ان المتهم كان يروم استهداف زائري في سامراء وذلك من خلال تواصله مع مفرزة إرهابية من خارج المدينة".ونوه إلى أن "المتهم انتمى الى تنظيم الإرهابي في عام 2015 وشارك بعدة اعمال إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمدنيين منها في وصلاح الدين".