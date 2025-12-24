رفع الكتل الكونكريتية من أمام منزل السفير الفرنسي في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "تزامناً مع أعياد راس السنة الميلادية، ترفع الكتل الكونكريتية من أمام منزل السفير الفرنسي وتفتح الطريق المغلق ضمن منطقة العرصات في بجانب ".وأضاف البيان، "يأتي ذلك من خلال الجهد الهندسي لقيادة العمليات بالتنسيق والتعاون مع المنسق الأمني، القائد العام للقوات المسلحة، بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين، بالاشتراك مع لإزالة الأنقاض والمشوهات وتأهيل الطريق".