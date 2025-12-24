في كركوك.. اعتقال متهمين أقدما على كتابة عبارات لداعش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، عن اعتقال متهمين أقدما على كتابة عبارات ترويجية لتنظيم في .

وقالت الوكالة في بيان، "استمراراً للجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للقضاء على ما تبقى من عناصر عصابات داعـش الارهابي، فقد نفذت مفارزها المختصة بمكافحة الارهاب في عملية نوعية مكنتها من إلقاء القبض على متهمين أقدما على كتابة عبارات ترويجية لعصابات على جدران إحدى مدارس المحافظة (صفوف غير مأهولة) بعد متابعتهم استخبارياً وفنياً".

وأضاف البيان "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحة عن تجنيدهما عبر وقيامهما بكتابة تلك العبارات وفي نيتهما تنفيذ عمليات ارهابية داخل المحافظة في الأيام المقبلة".