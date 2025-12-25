عمليات بغداد تُوجه رسالة للمواطنين مع قرب احتفالات رأس السنة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ" "، أنه مع قرب احتفالات أعياد رأس السنة، نؤكد عدم السماح باستخدام الألعاب النارية المفرطة؛ لما تسببه من أذى وإزعاج للمواطنين، إضافة إلى ما تشكله من مخاطر على السلامة العامة والممتلكات.ودعت القيادة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، والتعبير عن مظاهر الفرح والاحتفال بأساليب حضارية وآمنة، بما يحفظ الأمن والسكينة العامة. كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حرصاً على سلامة الجميع.