انتحار منتسب في "سرايا السلام" داخل منزله شرقي بغداد

وذكر المصدر لـ" "، إن "شخصاً يدعى (ع.م)، يعمل منتسباً في سرايا السلام، أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة البلديات لأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن".وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادثة ومعرفة الدوافع الحقيقية خلفها".