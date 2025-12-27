شرطة الرصافة تنفذ حملة كبرى في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على أمر قائد شرطة ، نفذت دوريات نجدة الزعفرانية حملة أمنية في ، استهدفت أصحاب المحال والبسطيات لقيامهم ببيع الألعاب النارية بشكل مخالف للقانون".وأضافت ان "الحملة أسفرت عن القبض على عدد من المخالفين، ومصادرة كميات من الألعاب النارية"، مشيرة الى انه "تم أخذ تعهدات خطية بعدم بيعها أو تداولها مستقبلاً، لسلامة المواطنين وحمايةً الممتلكات العامة والخاصة".