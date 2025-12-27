قتيل ومصاب في حادثين امنيين ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الاوسمة والانواط في جانب شرق العاصمة، ما اسفر عن مقتله في الحال".وأضاف ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة والتوصل الى الجناة".وفي حادث اخر، ذكر المصدر ان "مشاجرة بين اشخاص اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة كفاءات الدورة ببغداد، مما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة".واكد ان "المصاب نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكنت القوات الامنية من القبض على الشخص الثاني وايداعه التوقيف".