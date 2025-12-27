الصفحة الرئيسية
سرقة كائنات بحرية بقيمة 400 ألف دولار في الولايات المتحدة
خلال يوم واحد.. بغداد تسجل 3 حالات انتحار
أمن
2025-12-27 | 04:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
506 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أفاد مصدر أمني في
بغداد
، اليوم السبت، بأن العاصمة سجلت 3 حالات انتحار بمناطق متفرقة، فيما تواصل الشرطة التحقيق في الحوادث.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "أحد المراكز الأمنية تلقى بلاغا بوجود حادث انتحار لشخص باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة الحرية شمالي
بغداد
".
وأضاف المصدر، أن "مركزا أمنيا آخر سجل حالة انتحار لشاب بأسلوب شنق نفسه داخل غرفته ضمن
مدينة الشعلة
شمالي بغداد".
وفي سياق متصل، تابع المصدر، أن "شابا آخر أقدم على الانتحار باسلوب رمي نفسه من أعلى
جسر
الأئمة في
منطقة الكاظمية
شمالي بغداد"، لافتا الى ان "قوة امنية تمكنت من انتشال جثته ونقلها الى الطب العدلي".
وأكد المصد، على "فتح تحقيق بالحالات الثلاثة لمعرفة الملابسات والدوافع".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
منطقة الكاظمية
السومرية نيوز
مدينة الشعلة
سومرية نيوز
الكاظمية
السومرية
الكاظمي
الكاظم
