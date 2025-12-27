خلال يوم واحد.. بغداد تسجل 3 حالات انتحار

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد المراكز الأمنية تلقى بلاغا بوجود حادث انتحار لشخص باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة الحرية شمالي ".وأضاف المصدر، أن "مركزا أمنيا آخر سجل حالة انتحار لشاب بأسلوب شنق نفسه داخل غرفته ضمن شمالي بغداد".وفي سياق متصل، تابع المصدر، أن "شابا آخر أقدم على الانتحار باسلوب رمي نفسه من أعلى الأئمة في شمالي بغداد"، لافتا الى ان "قوة امنية تمكنت من انتشال جثته ونقلها الى الطب العدلي".وأكد المصد، على "فتح تحقيق بالحالات الثلاثة لمعرفة الملابسات والدوافع".