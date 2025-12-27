الصفحة الرئيسية
سيناريو الرعب القادم: لماذا يخشى العراق انهيار النظام السوري مجدداً؟
أمن
2025-12-27 | 05:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,186 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
في وقت تتسارع فيه الأحداث على الساحة السورية، يبرز تساؤل جوهري في أروقة صناعة القرار ببغداد: لماذا يُعد استقرار دمشق مصلحة عراقية عليا؟ الإجابة لا تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية فحسب، بل بـ "سيناريو رعب" قد يقلب الطاولة على
الأمن الإقليمي
برمته.
الجغرافيا التي لا ترحم: امتداد
الأمن القومي
دعا الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، حسين عمران، صُنّاع القرار في
العراق
إلى مراقبة المشهد السوري بدقة عالية، مؤكداً أن الملف السوري يمثل "امتداداً مباشراً للأمن القومي العراقي"، وأن أي خلل في العمق السوري سيرتد فوراً على الداخل العراقي.
وتساءل عمران في منشور تابعته
السومرية نيوز
، عن البديل المطروح في حال فشل النظام الحالي في دمشق، موضحاً أن الواقع الميداني لا يترك مجالاً للتوقعات المثالية؛ فالبديل لن يكون دولة مدنية أو معارضة ديمقراطية، بل هو
صعود التنظيمات
المتطرفة
(داعش أو القاعدة، وتفرعاتها في إدلب)
التي لا يزال جزء كبير من عناصرها كامناً أو في السجون.
واعتبر عمران أن النظام السوري الحالي، وبغض النظر عن الملاحظات عليه، يمثل حالياً سداً مؤقتاً بوجه التنظيمات الإرهابية، وكابحاً لفوضى شاملة قد تجتاح المنطقة، وأقل الخيارات سوءاً بالنسبة لأمن الحدود العراقية.
ثلاثة أخطار وجودية تواجه دمشق
وأشار الباحث إلى أن
الحكومة السورية
تواجه اليوم ثلاثة تحديات تهدد بقاءها، وهي
"إعادة تنظيم الإرهاب"
إذ تتحرك التنظيمات المتطرفة لاستعادة قوتها، و
الواقع الاجتماعي
، حيث توجد بيئة منهكة وأقليات متخوفة من المستقبل، و
الضغط الإسرائيلي،
إذ توجد مشاريع التفكيك والسعي لإنشاء مناطق عازلة (دروز، أكراد).
وحذر عمران من أن سقوط النظام أو انهياره أمنياً سيعني أن
العراق سيكون "أول من يدفع الثمن"
عبر عودة التفجيرات وتسلل الخلايا النائمة عبر حدود مستباحة.
ولتجنب هذا السيناريو، اقترح عمران على
بغداد
تبني "خيار عقلاني" يقوم على
تعميق التعاون الاستخباري
مع دمشق وتبادل المعلومات الاستباقي، و
تنسيق أمني صارم
على طول الشريط الحدودي، و
دعم اقتصادي
يساهم في تثبيت الاستقرار ومنع
الانهيار
.
وختم الباحث رؤيته بالتأكيد على أن هذا التوجه "ليس اصطفافاً أيديولوجياً، بل هو تفكير رجل الدولة الذي يدرك أن الجغرافيا لا ترحم، وأن السياسة هي اختيار بين السيئ والأسوأ، والعاقل هو من يمنع الكارثة قبل وصولها إلى بابه".
وما يعزز مخاوف بغداد هو ما تداولتْه تقارير إعلامية، من بينها صحيفة "
واشنطن بوست
"، حول خرائط ومشاريع لإقامة "دولة درزية" في الجنوب السوري، والمخطط الأخطر هو سعي هذا الكيان للامتداد وصولاً إلى الحدود العراقية.
بالتوازي مع التهديدات الحدودية، كشف تحقيق لصحيفة "
نيويورك
تايمز" الأميركية عن صراع أجنحة داخل بنية النظام نفسه؛ حيث أشارت إلى أن
جنرالات
وقادة مخابرات سابقين في نظام الأسد يخططون لزعزعة استقرار أي حكومة جديدة والإطاحة بها لاستعادة السيطرة على أجزاء من البلاد. هذا الصراع الداخلي ينذر بحرب استنزاف طويلة الأمد تجعل من
سوريا
"دولة فاشلة" ومصدراً دائماً للقلق الأمني للعراق.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
سيناريو الرعب القادم
لماذا يخشى العراق انهيار النظام السوري مجدداً؟
الحكومة السورية
الأمن الإقليمي
السومرية نيوز
الأمن القومي
واشنطن بوست
سومرية نيوز
السومرية
الانهيار
