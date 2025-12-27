سيناريو الرعب القادم: لماذا يخشى العراق انهيار النظام السوري مجدداً؟

– أمن



في وقت تتسارع فيه الأحداث على الساحة السورية، يبرز تساؤل جوهري في أروقة صناعة القرار ببغداد: لماذا يُعد استقرار دمشق مصلحة عراقية عليا؟ الإجابة لا تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية فحسب، بل بـ "سيناريو رعب" قد يقلب الطاولة على برمته.

الجغرافيا التي لا ترحم: امتداد

دعا الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، حسين عمران، صُنّاع القرار في إلى مراقبة المشهد السوري بدقة عالية، مؤكداً أن الملف السوري يمثل "امتداداً مباشراً للأمن القومي العراقي"، وأن أي خلل في العمق السوري سيرتد فوراً على الداخل العراقي.



وتساءل عمران في منشور تابعته ، عن البديل المطروح في حال فشل النظام الحالي في دمشق، موضحاً أن الواقع الميداني لا يترك مجالاً للتوقعات المثالية؛ فالبديل لن يكون دولة مدنية أو معارضة ديمقراطية، بل هو صعود التنظيمات (داعش أو القاعدة، وتفرعاتها في إدلب) التي لا يزال جزء كبير من عناصرها كامناً أو في السجون.



واعتبر عمران أن النظام السوري الحالي، وبغض النظر عن الملاحظات عليه، يمثل حالياً سداً مؤقتاً بوجه التنظيمات الإرهابية، وكابحاً لفوضى شاملة قد تجتاح المنطقة، وأقل الخيارات سوءاً بالنسبة لأمن الحدود العراقية.



ثلاثة أخطار وجودية تواجه دمشق

وحذر عمران من أن سقوط النظام أو انهياره أمنياً سيعني أن العراق سيكون "أول من يدفع الثمن" عبر عودة التفجيرات وتسلل الخلايا النائمة عبر حدود مستباحة.

ولتجنب هذا السيناريو، اقترح عمران على تبني "خيار عقلاني" يقوم على تعميق التعاون الاستخباري مع دمشق وتبادل المعلومات الاستباقي، وتنسيق أمني صارم على طول الشريط الحدودي، ودعم اقتصادي يساهم في تثبيت الاستقرار ومنع .



وختم الباحث رؤيته بالتأكيد على أن هذا التوجه "ليس اصطفافاً أيديولوجياً، بل هو تفكير رجل الدولة الذي يدرك أن الجغرافيا لا ترحم، وأن السياسة هي اختيار بين السيئ والأسوأ، والعاقل هو من يمنع الكارثة قبل وصولها إلى بابه".

وما يعزز مخاوف بغداد هو ما تداولتْه تقارير إعلامية، من بينها صحيفة " "، حول خرائط ومشاريع لإقامة "دولة درزية" في الجنوب السوري، والمخطط الأخطر هو سعي هذا الكيان للامتداد وصولاً إلى الحدود العراقية.



بالتوازي مع التهديدات الحدودية، كشف تحقيق لصحيفة " تايمز" الأميركية عن صراع أجنحة داخل بنية النظام نفسه؛ حيث أشارت إلى أن وقادة مخابرات سابقين في نظام الأسد يخططون لزعزعة استقرار أي حكومة جديدة والإطاحة بها لاستعادة السيطرة على أجزاء من البلاد. هذا الصراع الداخلي ينذر بحرب استنزاف طويلة الأمد تجعل من "دولة فاشلة" ومصدراً دائماً للقلق الأمني للعراق.