عمليات بغداد تعتقل 9 متهمين بالحرق العشوائي في الرصافة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "استكمالاً لواجبات (٢٤١٢٨٥) الخاصة بمعالجة التلوث البيئي بالاشتراك مع مفارز وجهاز فضلاً عن متابعة وتدقيق مواقع الطمر الصحي ومحطات فرز وتدوير النفايات، بإسناد قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية، اسفر عنها القاء القبض على (٩) متهمين بالحرق العشوائي (خارج الضوابط المعمول بها)".وأضافت القيادة، ان "هذه المواقع كان ينتج عنها انبعاث الغازات والروائح التي تسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين وذلك ضمن مناطق (النهروان، معسكر ، المعامل/قضاء الزوراء) في جانب ".