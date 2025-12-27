حزب الدعوة عن تفجير مسجد الامام علي: المجاميع الإرهابية تعشعش في سوريا

وذكر الحزب في بيان، "يعرب الاسلامية عن استنكاره الشديد للتفجير الارهابي الذي استهدف بن ابي طالب -عليه السلام- بحي وادي الذهب في مدينة السورية، وأسفر عن شهداء وجرحى من المصلين في بيت من بيوت الله تعالى الذي أمر أن يرفع فيه اسمه وذكره من قبل أهل القبلة ".وأضاف، ان "هذا العمل الارهابي الدموي يعبر عن دور وانتشار المجاميع التي تحمل منهجاً تكفيرياً ضالاً، وهي تعشعش في أجزاء عديدة من ، وتتحرك بحرية بلا حسيب وتقتل بدم بارد بلا رقيب، وقد تكررت هذه الأفعال الاجرامية ضد أكثر من مكون وطائفة إزاء انعدام أي رادع قوي يلجم هؤلاء المتعطشين للدماء ومرتزقة الحروب التي ينتمي بعضها إلى جنسيات أجنبية اعتاشت على سفك الدماء البريئة".وتابع "إننا ندعو الجهات المتصدية للسلطة في دمشق اتخاذ اجراءات فعالة في حفظ الأمن وحماية كل السوريين من كل المكونات وفي كل المدن، واطفاء فتنة هوجاء قد تعم كل ارجاء البلد، وعندها ولات حين مندم، ويجب اجراء تحقيق شفاف وعاجل واطلاع الشعب على نتائجه".