الإطاحة بعصابة "أبو جاكوج" في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكّن إجرام في قيادة شرطة من إلقاء القبض على عصابة إجرامية تُعرف بـ(أبو جاكوج)، متخصصة بعمليات السرقة والتسليب ، حيث كانت تقوم بالاعتداء على الضحايا باستخدام آلة حادة (جاكوج) لإجبارهم على تسليم ممتلكاتهم".وجاءت عملية القبض، وفق البيان، "بعد متابعة ميدانية دقيقة وجمع معلومات استخبارية، أسفرت عن الإطاحة بأفراد العصابة وضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتوقيفهم وفقاً للقانون".