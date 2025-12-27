ميسان.. اعتقال محكوم بالإعدام مرتين غيابياً

وقالت الشرطة في بيان، "في إنجاز أمني لافت يعكس تصاعد وتيرة العمل الاستخباري والميداني، تمكنت قوة أمنية مشتركة، ضمن إطار فرض القانون في جنوب ، من تنفيذ عملية نوعية ناجحة أسفرت عن إلقاء القبض على متهم خطير مصنف إرهابياً، وصادر بحقه حكمين قضائيين بالإعدام".

وأضاف البيان أن "العملية نُفذت من قبل مفارز إجرام جنوب ميسان/ شعبة إجرام الكحلاء، وبمشاركة القطعات الساندة، بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مستمرة".

وأوضح بيان الشرطة أن "المتهم محكوم غيابياً بالإعدام وفق أحكام المادة (4/1 إرهاب) على خلفية تورطه بجريمة إطلاق نار استهدفت شركات استثمارية في وقت سابق، فضلاً عن صدور حكم ثانٍ بحقه بالإعدام عن جريمة خطف، ما يجعله من أخطر المطلوبين للقضاء في المحافظة".