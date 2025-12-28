الصفحة الرئيسية
منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير
اعتقال شاب وانقاذ مراهقة تم استدراجها من البصرة الى ديالى
أمن
2025-12-28 | 01:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
422 شوهد
السومرية
نيوز-امن
كشفت
قيادة شرطة ديالى
، اليوم الاحد، انقاذ فتاة مراهقة من أهالي
البصرة
بعد ان قام شاب من
محافظة ديالى
باستدراجها بمساعدة صديقه، فيما طالبت الشرطة العوائل بضرورة متابعة أبنائهم وبناتهم ومراقبة استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على ورود إخبار من قسم الاستجابة السريعة 911 يفيد بوجود فقدان فتاة تبلغ من العمر (14 عاماً) من أهالي
محافظة البصرة
، وذلك بعد استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى
محافظة ديالى
، على الفور وجّه قائد شرطة محافظة
ديالى
اللواء الركن
محمد كاظم عطية
بتشكيل فريق عمل مختص من ضباط قسم شرطة هبهب لمتابعة القضية وكشف ملابساتها".
وأضافت انه "بعد جمع المعلومات وتدقيقها ميدانياً، وبمساعدة أحد المخبرين، تمكن الفريق من التوصل إلى الشخص الذي قام باستدراج الفتاة إلى منطقة الحديد وبمساعدة أحد أصدقائه، حيث اعترف صراحةً بعملية الاستدراج ومكان تواجد الفتاة".
وأشارت الى انه "قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإيداعهم التوقيف وفق الضوابط القانونية، مع التحفظ على الفتاة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، تمهيداً لتسليمها إلى ذويها أصولياً".
وتابعت
قيادة شرطة ديالى
انها "إذ تشيد بجهود منتسبيها ويقظتهم العالية في إنقاذ الفتاة ومنع وقوعها ضحية للجريمة، فإنها تهيب بالأهالي الكرام ضرورة متابعة أبنائهم وبناتهم، ومراقبة استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بعدم الاستجابة لأي تواصل مشبوه أو وعود كاذبة، لما في ذلك من حماية لأبنائنا من الاستغلال والانحراف، وصونٍ للأسرة والمجتمع من المخاطر التي تخالف القانون والعادات والتقاليد الأصيلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
