معلومات استخبارية تقود لـ30 حاوية "مواد شديدة الخطورة" في ام قصر

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكّنت مفارز في ميناء من ضبط (٣٠) حاوية تضم مواداً كيمياوية شديدة الخطورة تم استيرادها دون موافقات رسمية وخلافاً لضوابط الاستيراد".وأضاف انه "تم تنفيذ العملية بناءً على أوامر قضائية وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وتم تسليم المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة".