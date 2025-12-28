ضبط 1864 بطاقة "ماستر كارد" وطائرات درون.. تفاصيل عمليات أمنية في بغداد

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه خلال 48 ساعة الماضية، القت مفارز القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم "بالسحر والشعوذة" وخمسة اخرين ضبط بحوزتهم (1864 بطاقة ماستر ، 5 جوازت سفر، طائرة درون عدد 2) بدون تخويل، واسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية.وأكدت القيادة بأنها مستمرة بالممارسات الامنية لتعزيز الامن الاستقرار وانفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق فضلاً عن خلق اجواء ملائمة للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية في عموم مناطق العاصمة.