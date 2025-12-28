المؤبد بحق شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات في واسط

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات أصدرت حكماَ بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".وأضافت ان "المدانين ضبطت بحوزتهما مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، وصدر الحكم بحقهما وفقاً لأحكام المادتين 27 و28 / أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".