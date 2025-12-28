القبض على 3 اشخاص اغتصبوا فتاة هاربة من ذويها ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية تمكنت من القبض على 3 اشخاص اقدموا على اغتصاب فتاة هربت من ذويها بسبب مشاكل عائلية في شمالي ".وأضاف ان "القوة نقلت المتهمين الى مركز امني لاكمال الإجراءات القانونية بحقهم".