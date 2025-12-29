أعياد رأس السنة "منزوعة الطق طاق".. حملة امنية تخلي مخازن جميلة من الألعاب النارية

وقال مصدر للسومرية نيوز ان "القوات الامنية نفذت حملة أمنية على مراكز بيع الألعاب النارية في منطقة جميلة وصادرت كميات كبيرة وتخضع أصحاب المحال لتعهدات خطية بعدم بيعها وتداولها".وجاءت هذه العملية مكملة لحملة كبيرة بدأت منذ اكثر من 10 أيام وبدأت في أسواق الجملة في وغيرها من المحال.وتسجل سنويا بين 150 الى 200 إصابة بالالعاب النارية سنويا في ليلة احتفالات راس السنة.