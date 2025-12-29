اعتقال تجار دوليين وتحرير اسرة محتجزة واستشهاد عنصر سوات.. معارك مع المخدرات في 3 محافظات

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها " نجاح عمليتين أمنيتين نوعيتين منفصلتين، استهدفتا شبكات تهريب وتجارة ، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة"، مبينة ان "العمليتين اسفرتا عن إلقاء القبض على (2) من التجار الدوليين بالمخدرات، وضبط (3) كغم من المواد المخدرة في ، إضافة إلى ضبط (48) كغم من المواد المخدرة في ، خلال واجب مشترك نفذته تشكيلات المختصة".وفي سياق متصل، نعت الوزارة احد منتسبي فوج سوات في ، مبينة انه ارتقى شهيدًا أثناء أداء واجبه الوطني المقدس في تنفيذ عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين من تجار المخدرات، ضمن قاطع في .وأشارت الى انه "خرجت قوة مشتركة من تشكيلات وزارة الداخلية، وبالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض، لتنفيذ واجب أمني وفق أوامر قبض أصولية بحق متهمين مطلوبين بقضايا مخدرات، وعند وصول القوة إلى مكان الواجب، تعرضت لإطلاق نار وحصل اشتباك مسلح مع المتهمين، ما أسفر عن إصابة عدد من المنتسبين من القوات الأمنية، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات المختصة، وحالاتهم الصحية مستقرة".وأوضحت انها "تمكنت من تحرير أسرة كانت محتجزة داخل إحدى المزارع، وإلقاء القبض على أحد المتهمين، فيما قتل المتهم الآخر خلال الاشتباك، فضلاً عن ضبط أسلحة نارية واعتدة ومواد مخدرة، وتم نقل الجثة إلى الجهات المختصة، وفتح تحقيق أصولي بالحادث".