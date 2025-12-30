الأماكن في كربلاء هي الأقل واعلاها في نينوى.. تحديد مواقع احتفالات رأس السنة في المحافظات

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الوقت الذي تتقدم فيه العراقية إلى أبناء شعبنا الكريم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول أعياد رأس السنة الميلادية، الأماكن المخصصة لإقامة الاحتفالات الرسمية والشعبية في وبقية المحافظات، داعية المواطنين الكرام إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على الأمن والنظام العام، وصوناً للذوق العام، ومراعاة لخصوصية هذه المناسبة السعيدة".وجاءت الأماكن المخصصة كالاتي بحسب الوثائق: