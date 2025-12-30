حملة امنية في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "حرصاً منا على امن وسلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واستحصال المبالغ المالية بطرق غير شرعية، تمكنت لجنة متابعة وتدقيق الساحات والمعارض في قيادة العمليات بإسناد القطعات الماسكة، من غلق 9 ساحات "كراجات" غير مجازة تعمل بدون موافقات اصولية وذلك في عدد من مناطق ".ودعت القيادة "اصحاب ساحات وقوف العجلات غير المجازة الى إكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة لمزاولة العمل بشكل اصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها".