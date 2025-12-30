تحرير شاب واعتقال خاطفيه شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "معلومات وردت لقوة أمنية بوجود حالة خطف ضمن منطقة الاستكشافات شرقي العاصمة، وبعد متابعة الموضوع شرعت القوة بمداهمة الدار".وأضاف المصدر، أن "العملية أسفرت عن تحرير الشاب المخطوف من تولد ٢٠٠٧ وكان معصوب العينين ومقيد اليدين، كما تم القبض على اثنين من الخاطفين وضبط بحوزتهم سلاح مسدس".وتابع المصدر، أن "القوة نقلت المعتقلين الى أحد المراكز لاستكمال الإجراءات القانونية".