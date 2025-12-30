الصفحة الرئيسية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
في بغداد.. اعتقال 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة
في بغداد.. اعتقال 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة
أمن
2025-12-30 | 11:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
47 شوهد
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، الثلاثاء، عن اعتقال 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة.
وقالت القيادة في بيان، "استكمالاً للممارسات الامنية وتعزيزاً للامن المناطقي وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي في عموم مناطق العاصمة، نفذت تشكيلات الفرقة الاولى شرطة اتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، واجبات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الوقتية "المفاجئة".
وأضاف البيان "نتج عنها القاء القبض على (35) أجنبيا مخالفا لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية"، مشيرا الى "ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن منطقة (جسر ديالى) بجانب
الرصافة
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
بغداد
اعتقال
قيادة عمليات بغداد
الرصافة
ديالى
الجنس
باريت
الملح
عزيز
+A
-A
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
محليات
34.02%
02:25 | 2025-12-29
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
02:25 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
سياسة
23.05%
08:35 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
08:35 | 2025-12-29
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
اقتصاد
22.82%
02:49 | 2025-12-30
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
02:49 | 2025-12-30
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
20.11%
02:40 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
02:40 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
Live Talk
دور الرقص في تشكيل الهوية الثقافية - Live Talk - الحلقة ١٩٢ | 2025
10:30 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
تحرير شاب واعتقال خاطفيه شرقي بغداد
04:25 | 2025-12-30
حملة امنية في بغداد
03:19 | 2025-12-30
الأماكن في كربلاء هي الأقل واعلاها في نينوى.. تحديد مواقع احتفالات رأس السنة في المحافظات
01:47 | 2025-12-30
لأول مرة في العراق.. طائرات إنقاذ وعجلات "سريعة" لتأمين احتفالات العام الجديد
03:29 | 2025-12-29
عمليات بغداد تطمئن المواطنين: لا قطوعات في الطرق خلال احتفالات رأس السنة
03:16 | 2025-12-29
اعتقال تجار دوليين وتحرير اسرة محتجزة واستشهاد عنصر سوات.. معارك مع المخدرات في 3 محافظات
02:05 | 2025-12-29
