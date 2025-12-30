في بغداد.. اعتقال 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة

أعلنت ، الثلاثاء، عن اعتقال 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة.

وقالت القيادة في بيان، "استكمالاً للممارسات الامنية وتعزيزاً للامن المناطقي وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والجنائية والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالسلم المجتمعي في عموم مناطق العاصمة، نفذت تشكيلات الفرقة الاولى شرطة اتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، واجبات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الوقتية "المفاجئة".

وأضاف البيان "نتج عنها القاء القبض على (35) أجنبيا مخالفا لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية"، مشيرا الى "ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن منطقة (جسر ديالى) بجانب ".