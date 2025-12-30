اعتقال ثمانية مطلوبين في ميسان

أعلنت ، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين في المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون، تمكنت قوة من شرطة حطين من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على (8) متهمين مطلوبين بجرائم جنائية مختلفة، بينهم مطلوبون بجرائم القتل العمد".

وأضاف البيان أن "هذه العملية جاءت بعد جمع معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية حثيثة، حيث نُفذت وفق أوامر قبض قضائية أصولية، وبما يعكس المستوى العالي من التنسيق والجاهزية الأمنية".