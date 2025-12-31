خلال 2025..الاستخبارات العسكرية اعتقلت 10 الاف شخص و9% منهم ارهابيون

وقال المديريَّة، المقدّم حيدر المحمداوي، إنَّ "المديريَّة نفّذتْ خلال العام الحاليِّ (13 ألفاً و681) عمليَّةً استباقيَّةً بالتنسيق مع الوكالات والأجهزة الأمنيَّة، أسفرتْ أيضاً عن القبض على (9 آلاف و752) متهماً مطلوبين على وفق موادَّ قانونيَّةٍ مختلفة، من بينهم 876 إرهابيا".وأضاف أنَّ "العمليات الأمنيَّة جاءتْ استناداً إلى معلوماتٍ استخباريَّةٍ دقيقةٍ، وأسهمتْ في تفكيك خلايا إرهابيَّةٍ، وشلِّ حركة عصابات في مناطق كانتْ تُشكّل ملاذاتٍ آمنةً لها، إلى جانب ضبط (615) قطعةً من العتاد والأسلحة العائدة لتلك العصابات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار إلى أنَّ "النجاحات لم تقتصرْ على ملفِّ الإرهاب، إذ تمكّنت المديريَّة من القبض على (673) متهماً في قضايا المخدِّرات، إضافةً إلى إحباط (61) عمليَّة تهريبٍ للمشتقات النفطيَّة والقبض على (81) متهماً متورّطين في تلك الجرائم، فضلاً عن تنفيذ عملياتٍ نوعيَّةٍ في ملفات تهريب الآثار والأدوية".